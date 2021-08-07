Количество населенных пунктов в Красноярском крае, которых достиг дым от лесных пожаров в Якутии, превысило 1200

Утром было около 400. В Красноярске объявлен на трое суток режим неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Якутия сейчас является одним из самых пожароопасных регионов России. Там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин сказал «Эху Москвы», что ситуация с пожарами в этом году в России оказалась самой плохой за всю историю наблюдений. Сейчас надо принимать меры чтобы избежать пожаров в следующем году, добавил Григорий Куксин.

