Мужская команда России по волейболу завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио

Мужская команда России по волейболу проиграла в финале Олимпиады команде Франции и завоевала «серебро». На групповом этапе россияне потерпели только одно поражение — от Франции. Затем в ¼ финала обыграли Канаду, а в полуфинале одолели действующих трехкратных олимпийских чемпионов бразильцев. Российские волейболисты выигрывали Летние олимпийские игры в 2012 году в Лондоне. В копилку сборной ОКР волейболисты принесли 69-ю медаль (26-ю серебряную).

