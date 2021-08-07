Полиция во французском городе Лионе применила слезоточивый газ на манифестации против коронавирусных мер

Большая часть акции прошла спокойно. Инциденты начались уже в завершении, когда колонна, в которой насчитывалось не менее 2,5 тысяч человек, вышла к конечному пункту — площади Белькур, одной из самых больших в стране, сообщил телеканал Бэ-эф-эм. Экстремисты, находившиеся в числе манифестантов, стали бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция в ответ применила газа. В настоящее время спокойствие в центре Лиона восстановлено, манифестация завершилась. Данный инцидент стал на данный момент единственным крупным в ходе нынешнего, уже четвертого по счету дня общенациональных протестов против санитарных пропусков.
2021-08-07T19:33:35+03:00
2021-08-07T19:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 07 августа 2021
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