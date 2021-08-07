Пострадавший при взрыве газа на Ямале находится в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города. По информации регионального главка МЧС, госпитализированному 38 лет, у него ожоги кистей. Взрыв произошел сегодня днем на третьем этаже многоквартирного дома в Новом Уренгое. Пострадал один человек, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Риска дальнейшего обрушения власти не видят. Из дома были эвакуированы 16 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 50 кв. м. К вечеру принято решение поэтапно восстановить подачу коммунальных ресурсов. Идет оценка ущерба и определение сроков восстановления общего имущества дома. Прокуратура начала проверку.
2021-08-07T19:32:42+03:00
2021-08-07T19:32:42+03:00
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19:32, 07 августа 2021
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