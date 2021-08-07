Дети, госпитализированные с поезда на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, накануне ужинали в вагоне-ресторане

Дети, которых госпитализировали с поезда на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, накануне вечером ужинали в вагоне-ресторане. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, первые жалобы на рвоту и расстройство желудка появились около полуночи. Дети ехали в оздоровительные лагеря в Лермонтово.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 21 человека в поезде Мурманск — Адлер. Южная транспортная прокуратура также проводит проверку. Дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.