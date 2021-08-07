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19:06, 07 августа 2021

В Сенате США сегодня состоится ключевое голосование по инфраструктурному законопроекту Джо Байдена на 1 трлн долларов

В Сенате США сегодня состоится ключевое процедурное голосование по масштабному инфраструктурному законопроекту Джо Байдена на 1 трлн долларов. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел заявлял, что он «на 100%» сосредоточен на том, чтобы остановить повестку президента Байдена — и тем не менее на прошлой неделе он проголосовал вместе со всеми демократами в Сенате, чтобы продвинуть принятие двухпартийного законопроекта об инфраструктуре. К Макконнеллу присоединились 16 других республиканцев, несмотря на многочисленные призывы бывшего президента Дональда Трампа заблокировать закон. Цель предложенного Джо Байденом закона о государственных инвестициях в 1 трлн долларов — обеспечить рабочие места для американцев для выхода из пандемии. Названный Законом об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест, план Байдена приведет к миллиардам долларов бюджетных расходов на дороги, мосты, гидротехнические, широкополосные и другие проекты практически во всех уголках страны. Одним из важных пунктов закона является регулирование криптовалюты за счет обновления требования налоговой службы к отчетности для криптовалютных брокеров — за счет чего планируется собрать в бюджет 28 млрд долларов за 10 лет.

Демократы сегодня намерены проголосовать за отмену флибустьера, который фактически установил требование большинства в 60 голосов для принятия закона в Сенате — если им это удастся, то большинством в 50 голосов плюс у 51-й голос вице-президента Камалы Харрис они немедленно примут инфраструктурный закон.


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