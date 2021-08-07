Обвинительный приговор Майклу Калви может осложнить для России возможность привлечения иностранных инвестиций

Обвинительный приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви может осложнить для России возможность привлечения иностранных инвестиций. Такое мнение высказал «Эху Москвы» глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Родзянко при этом отметил, что тот факт, что Калви приговорен к условному, а не реальному сроку, можно считать победой с точки зрения логики поведения российских правоохранительных органов.

Мещанский суд Москвы минувшим вечером приговорил американского инвестора к 5,5 годам лишения свободы условно по обвинению в растрате средств банка «Восточный». Остальные шестеро фигурантов тоже получили условные сроки — от трех с половиной до пяти лет.