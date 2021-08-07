Семь медалей выиграла российская команда в предпоследний день олимпийских Игр

Свое превосходство в секторе подтвердила прыгунья с шестом Мария Ласицкене, которая взяла высоту 204 сантиметра и не оставила конкуренткам ни одно шанса. Борец вольного стиля Адбулрашид Садулаев в финале категории до 97 килограммов выиграл поединок у американца Кайла Снайдера. Российские мастера синхронного плавания взяли ожидаемое золото в групповых упражнениях, а вот их коллеги в художественной гимнастике не смогли впервые за 25 лет, что вызвало грандиозный скандал. В российской команде полагают, что арбитры занижали оценки сестрам Авериным, а будущей олимпийской чемпионке из Израиля Линой Ашрам, уронившей ленту дали слишком высокую сумму. Дина осталась с серебром. Были близки к подвигу наши волейболисты. Они сравняли счет в матче с французами, проигрывая 0-2, но уступили на тай-брейке. Еще одно серебро. Медаль того же достоинства получили их коллеги по пляжной разновидности игры Олег Стяоновский и Вячеслав Красильников. У борца Гаджимурада Рашидова – бронза.

Россия с 69 медалями занимает четвертое место в неофициальном командном зачете. Лидирует сборная Китая.