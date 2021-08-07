Ирак на неопределенный срок приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию

Управление гражданской авиации приняло такое решение на фоне сложной ситуации с мигрантами на литовско-белорусской границе. Об этом ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке. С начала года литовские военные задержали около 4 тысяч нелегалов — это в 40 с лишним раз больше, чем за весь прошлый год. Раньше границу нелегально пересекали в основном россияне и белорусы. Теперь, по данным МВД Литвы, это преимущественно иракцы, а также граждане Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран Африки и Ближнего Востока. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что это «гибридная агрессия» со стороны Александра Лукашенко.