В Новокузнецке люди жалуются на списание огромных сумм с транспортных карт при проезде в общественном транспорте

У одной местной жительницы после поездки на автобусе списалось 3 миллиона рублей вместо 11 рублей, баланс карты ушел в минус. Другой житель сообщил, что у него списали почти 20 миллионов, передает портал City-n.ru. В управлении по транспорту горожан попросили временно не использовать транспортные карты для оплаты проезда, пояснив, что при обновлении программного обеспечения произошел сбой. Специалисты работают над устранением неполадок.
2021-08-07T18:34:37+03:00
2021-08-07T18:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 07 августа 2021
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