Пожар произошел на территории летно-исследовательного института имени Громова в подмосковных Луховицах

Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Площадь возгорания составила 7 гектаров. К тушению привлечены два вертолета.
2021-08-07T18:33:56+03:00
2021-08-07T18:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 07 августа 2021
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