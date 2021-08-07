Три человека задержаны после массовой драки в подмосковных Мытищах

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД. Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Драка со стрельбой произошла в Мытищах накануне, в ней приняли участие около 40 мигрантов. Пострадал один человек, его госпитализировали.

