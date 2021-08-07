В Италии задержали 70-летнюю «крестную мать» мафиозного клана, занимавшегося торговлей людьми

Марию Личчарди по прозвищу La Piccolina — «Малютка» — схватили в римском аэропорту Чампино перед вылетом в Испанию, там она планировала навестить дочь. Как отмечает портал Italy24, женщина не оказала никакого сопротивления и оставалась спокойной, когда ей показали ордер. Личчарди считают боссом одного из кланов неаполитанской мафии «Каморра». Ее подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Она уже была осуждена за участие в преступном сообществе, и в 2009 году вышла на свободу, проведя в тюрьме 8 лет. После этого она, как полагают итальянские правоохранители, и стала крестной материю клана, который ранее возглавлял ее брат Дженнаро Личчарди. «Каморра» из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой – она занимается рэкетом, торговлей наркотиками, оружием и контрабандой, и по данным газеты La Repubblica, при «Малютке» мафиозный клан группировка стал торговать людьми: в частности покупать девушек в Албании и перепродавать в третьи страны.

О деятельности Каморры написал книгу итальянский публицист Роберто Савиано, после чего группировка стала известна на весь мир. По мотивам романа сняли фильм, в последствии номинированный на Оскар.