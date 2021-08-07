Родственники жертв теракта 11 сентября призвали Джо Байдена не посещать траурных мероприятий по случаю трагедии

Родственники жертв теракта 11 сентября призвали президента США Джо Байдена воздержаться от посещения траурных мероприятий по случаю 20-летия трагедии.

Обращение к Байдену подписали почти 2 тысячи человек, среди которых кроме близких погибших под завалами башен Всемирного торгового центра, и рухнувших самолетах есть и ветераны спецслужб, которым удалось пережить теракт. В тексте, который цитирует телекомпания NBC говорится, что они не могут принять Президента в своих священных местах, пока он не исполнит свои обещания. РИА-Новости разъясняют о чем идет речь. В ходе предвыборной кампании Байден обещал рассекретить документы, касающиеся трагедии. Они полагают, что власти скрывают факт причастности к атаке высоких должностных лиц Саудовской Аравии. Следствие по этому делу завершилось в 2004 году и по мнению авторов обращения выявило множество свидетельств причастности этого государства к тому, что случилось в соединенных штатах. Пока президент не предъявит имеющиеся документы, видеть его на своих мероприятиях люди не хотят.

11 сентября 2000 года террористы захватили 4 пассажирских самолета. Два врезались в башни Всемирного торгового центра, еще один упал на Пентагон, а четвертый разбился в Пенсильвании. Погибло почти 3 тысячи человек.