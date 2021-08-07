Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию самой большой в мире ракеты, которую создала его компания

Корабль-носитель Starship разработан для полетов на Луну и Марс. Его создатели смогли установить на прототип ракеты-носителя Super Heavy. Таким образом получилась конструкция, представляющая самую большую ракету в истории. Ее высота составляет 120 метров. 50 относятся к самому кораблю, а остальные 70 приходятся на ракета-носитель. Собрали конструкцию на площадке SpaceX в Техасе. В ближайшее время планируется проанализировать все созданные системы и выявить недочеты. Далее ракету начнут готовить к запуску. В ходе тестового полета она должна будет стартовать из Техаса и разделиться. Потом, согласно планам, ракета выйдет на орбиту, а впоследствии она должна вернуться на Землю и приземлится в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов. Дата тестового запуска пока не установлена. Ее назначат после проведения всех проверок.

Корабль Starship уже прошел несколько испытаний.