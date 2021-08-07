Россия впервые за 25 лет не смогла завоевать золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике

Россия впервые за 25 лет не смогла завоевать золотую олимпийскую медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала лишь серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам. Россиянка считает, что ее засудили.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в эфире канала МАТЧ-ТВ сообщила, что впервые подала протест на судейство этого турнира в Токио.

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина возмущена судейством российских гимнасток Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. В эфире телеканала МАТЧ-ТВ Яна Батыршина заявила, что сама не раз была в ситуации, когда судьи занижали оценки, но никогда этого не было на Олимпийских играх.

Сегодня же президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР будет добиваться детального разбора судейства индивидуального многоборья по художественной гимнастике. Между тем, корреспондент новостного сайта Newsru.com.il Алла Гаврилова рассказала «Эху Москвы», что в Израиле гордятся победой Леной Ашрам и удивлены реакцией России.

Стоит отметить, что российские олимпийцы в Токио превзошли по числу золотых медалей результат игр в Рио-де-Жанейро. Двадцатое золото в копилку сборной ОКР сегодня принесла прыгунья Мария Ласицкене. Сегодня же наши спортсмены завоевали три золотых медали (в синхронном плавании и вольной борьбе), три серебряные и одну бронзовую. Таким образом, в обще медальном зачете сборная ОКР поднялась на четвертую строчку, уступая Китаю, США и Японии.