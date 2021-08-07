Президент Американской торговой палаты считает, что приговор Калви усиливает риски инвестирования в Россию

Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко считает, что приговор Майклу Калви усиливает риски инвестирования в Россию. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это прибавляет, подчеркивает, ставит точку над тем, что есть еще один риск или даже может быть назвать эту опасность инвестирования в Россию. Это значит, что инвестиции все еще могут быть, но при расчете выгодности инвестиций нужно будет учитывать еще вот этот риск, штрих, опасность, который у инвесторов появляется при инвестировании в Россию. Сухой остаток такой» – считает Родзянко.

Он отметил, что кроме личных рисков, иностранные инвесторы рискуют деньгами. «Кроме приговора есть еще факт потери инвестиций через весь этот процесс. Можно самому пострадать, а может быть инвестиции пропадут через агрессивные действия партнеров» – заключил Родзянко.

Мещанский суд Москвы приговорил американского инвестора Майкла Калви к 5,5 годам лишения свободы условно за растрату средств банка «Восточный».