Из больницы в Сингапуре после 13 месяцев стационара выписана девочка, весившая при рождении 212 граммов

Как пишет местная пресса, она является самым маленьким недоношенным ребенком в мире. Гражданка Малайзии, имеющая в Сингапуре статус постоянного жителя, родила ребенка на три месяца раньше срока. Врачам пришлось срочно делать операцию. Новорожденная уже дома, сейчас ее вес составляет около шести килограммов. Пока ей требуется вентиляция легких, кроме того, несмотря на возраст, ребенок еще не умеет самостоятельно питаться.