Из больницы в Сингапуре после 13 месяцев стационара выписана девочка, весившая при рождении 212 граммов

Как пишет местная пресса, она является самым маленьким недоношенным ребенком в мире. Гражданка Малайзии, имеющая в Сингапуре статус постоянного жителя, родила ребенка на три месяца раньше срока. Врачам пришлось срочно делать операцию. Новорожденная уже дома, сейчас ее вес составляет около шести килограммов. Пока ей требуется вентиляция легких, кроме того, несмотря на возраст, ребенок еще не умеет самостоятельно питаться.
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+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
В чем я не согласен с украинским президентом? Почему Кремль называет народ Украины «братским», но подает на него в Страсбургский суд? Если украинский народ дружеский, а власть в Киеве плохая, как объяснить, что у наших соседей граждане на свободных выборах решают – какие лидеры им нужны, а у нас власть тихо объявила себя пожизненной?..