Авиакосмическая компания Илона Маска Space X завершила на космодроме в Техасе сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship. Общая высота комплекса составила 120 метров, что на 20 метров превышает высоту советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса N-1. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 метров. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса 136 метров. Финальную версию ракеты протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Его дата пока не объявлена.
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