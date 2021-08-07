В Нижневартовске экскаватор при проведении дорожно-строительных работ повредил газопровод

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, дома в этом районе не газифицированы, труба была подведена к котельной. На месте сейчас работает начальник газовой службы и другие специалисты. Подача газа перекрыта, а котельная запитана из резервной линии. Горячее водоснабжение не прекращено, котельная работает на остаточном газе. Пострадавших нет.