В Нижневартовске экскаватор при проведении дорожно-строительных работ повредил газопровод

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, дома в этом районе не газифицированы, труба была подведена к котельной. На месте сейчас работает начальник газовой службы и другие специалисты. Подача газа перекрыта, а котельная запитана из резервной линии. Горячее водоснабжение не прекращено, котельная работает на остаточном газе. Пострадавших нет.
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+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
В чем я не согласен с украинским президентом? Почему Кремль называет народ Украины «братским», но подает на него в Страсбургский суд? Если украинский народ дружеский, а власть в Киеве плохая, как объяснить, что у наших соседей граждане на свободных выборах решают – какие лидеры им нужны, а у нас власть тихо объявила себя пожизненной?..