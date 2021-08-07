При пожаре в якутском селе Бяс-Кюель сгорело более 30 жилых домов

Об этом сообщил глава охваченной лесными пожарами Якутии Айсен Николаев. По его словам, всем погорельцам построят новые дома за счет республиканского бюджета. Ранее сообщалось, что многие жители села заблаговременно покинули свои дома еще в пятницу, остальных эвакуировали сегодня. В Бяс-Кюель направлен пожарный вертолет.
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