Заместитель начальника пензенского таможенного поста признался, что ведёт оппозиционный телеграм-канал

Заместитель начальника пензенского таможенного поста Анатолий Давыдов признался, что ведёт оппозиционный телеграм-канал «Пензенская гармонь» и объявил о его закрытии. В канале давалась негативная и ироничная оценка действиям руководства Пензы, региональных и федеральных властей.