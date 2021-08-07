Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту

Эта награда позволила российским спортсменам на Олимпиаде в Токио превзойти результаты Игр в Рио-де-Жанейро.

Первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту 28-летняя Мария Ласицкене оправдала надежды болельщиков – она стала олимпийской чемпионкой. Поначалу спортсменка лишь с третьей попытки взяла высоту 1,96, но в итоге она оказалась единственной, кому удалось покорить 2,04 метра. Это первое олимпийское золото в легкой атлетике с 2012 года. Благодаря ему в том числе сборная Олимпийского комитета России поднялась в неофициальном медальном зачете с пятой на четвертую строчку. Теперь в активе 20 золотых медалей. Еще две из них сегодня принесли российские синхронистки в соревнованиях групп и борец Абдулрашид Садулаев. К этому моменту российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх в2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сегодня гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, борец Гаджимурад Рашидов принес сборной бронзу.

Отметим, что в российской делегации сегодня рассчитывали на две медали в художественной гимнастике. Там считают, что сестер Авериных засудили. В связи с этим ОКР готовит официальное обращение в международную федерацию. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в эфире канала МАТЧ-ТВ сообщила, что впервые подала протест на судейство этого турнира в Токио. Протест был отклонен.