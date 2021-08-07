Четвертую субботу подряд на улицы французских городов выходят противники санитарных пропусков

Этот документ, который повсеместно введен властями страны, показывает, вакцинирован ли гражданин. Как передает телеканал BFM, ожидается, что в Париже, в протестных акциях примут участие до 10 тысяч человек. Издание «Le Figaro» сообщает, что уже произошли первые стычки с полицией. Всего акции протеста намечены в 150 городах Франции.
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+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
В чем я не согласен с украинским президентом? Почему Кремль называет народ Украины «братским», но подает на него в Страсбургский суд? Если украинский народ дружеский, а власть в Киеве плохая, как объяснить, что у наших соседей граждане на свободных выборах решают – какие лидеры им нужны, а у нас власть тихо объявила себя пожизненной?..