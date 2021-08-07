Четвертую субботу подряд на улицы французских городов выходят противники санитарных пропусков

Этот документ, который повсеместно введен властями страны, показывает, вакцинирован ли гражданин. Как передает телеканал BFM, ожидается, что в Париже, в протестных акциях примут участие до 10 тысяч человек. Издание «Le Figaro» сообщает, что уже произошли первые стычки с полицией. Всего акции протеста намечены в 150 городах Франции.