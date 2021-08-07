Лесной пожар, который возник в Мордовском природном заповеднике, наступает на Саров

Как передает «Интерфакс», на пути огня тяжелая техника расчищает сухостой и прорубает просеки. Площадь, пройденная огнем за пять дней достигает 1500 гектаров. Зона горения выросла в 30 раз. В одном из районов введен режим чрезвычайной ситуации. В тушении задействованы более 500 человек, 120 единиц техники, в том числе 2 вертолета и самолет «Амфибия».