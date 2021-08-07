Специалисты изучают состояние конструкций и стен многоквартирного дома в Новом Уренгое, где взорвался газ

Специалисты изучают состояние конструкций и стен многоквартирного дома в Новом Уренгое, где сегодня в одной из квартир взорвался газ. Как сообщают местные власти, в случае необходимости будет решаться вопрос о предоставлении пострадавшим временного жилья. В настоящий момент, жильцы пострадавшего от взрыва подъезда эвакуированы, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Открытое горение было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Один человек пострадал.