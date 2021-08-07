ОКР будет добиваться детального разбора судейства индивидуального многоборья по художественной гимнастике

Олимпийский комитет России будет добиваться детального разбора судейства индивидуального многоборья по художественной гимнастике. Об этом после серебряной медали Дины Авериной в своем Инстаграме сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Напомним, сегодня России впервые за 25 лет не удалось завоевать золото в этом виде олимпийской программы. Аверина довольствовалась серебряной медалью.