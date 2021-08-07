Российские олимпийцы на Играх в Токио превзошли по числу золотых медалей результат Игр в Рио-де-Жанейро

Это стало ясно после золотой медали прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. Она привнесла в копилку ОКР двадцатую золотую награду. Таким образом, российские спортсмены поднялись на четвертую строчку общего медального зачета. Олимпийские игры в Японии завершаются завтра.