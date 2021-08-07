Ирак приостановил полеты в Белоруссию из-за кризиса с мигрантами на литовской границе

Официальным поводом власти назвали смерть гражданина Ирака, которого нашли белорусские пограничники. Как сообщает РБК со ссылкой на экспертов, ему нанесли около 40 ударов тяжелыми тупыми предметами. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался. Миграционный кризис начался после того, как Белоруссия перестала сдерживать желающих попасть в Евросоюз через Литву, тогда как власти страны пытались выдворить беженцев обратно силой. Большинство из нескольких тысяч нелегалов были гражданами Ирака и страна на неделю прервала воздушное сообщение с Минском. В обратном направлении никаких изменений нет – самолеты продолжают выполнять рейсы. ТАСС сообщил о том, что в литовском МИД приветствовали это решение, сказав, что только сообща можно бороться «с контрабандой людей в ЕС».



С начала года на литовско-белорусской границе задержали около 4 тысяч нелегалов. Это в 50 раз больше чем за весь прошлый год.