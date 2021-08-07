Главной сенсацией олимпийского дня стало поражение россиянки Дины Авериной в многоборье по художественной гимнастике

Главной сенсацией сегодняшнего олимпийского дня стало поражение россиянки Дины Авериной в многоборье по художественной гимнастике. Впервые за 25 лет Россия не завоевала золотую медаль в этой дисциплине и довольствовалась серебром. Сама Дина Аверина утверждает, что судьи специально занижали ее оценки.

С этим согласна и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова. В интервью РИА Новости она назвала судейство в Токио «диверсией» и не исключила своего ухода с поста главного тренера национальной команды.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что в Международную федерацию готовится обращение с просьбой разъяснить ряд вопросов по поводу судейства на турнире по художественной гимнастике.

Между тем, сегодня российские олимпийцы добавили в копилку команды ОКР еще три золотых медали в синхронном плавании, вольной борьбе и прыжкам в высоту. В этом виде спорте россияне завоевали и одну бронзовую награду. Таким образом, в медальном зачете команды ОКР уже 20 золотых медалей, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Один из триумфаторов сегодняшнего дня борец Абудлрашид Садулаев возможно станет знаменосцем команды ОКР на закрытии Игр завтра. Что касается сегодняшнего золотого состава команды синхронисток, то по мнению их главного тренера Татьяны Покровской, скорее всего, после Игр в Токио, они завершат спортивную карьеру.