В Москве в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды

Как сообщается в телеграм-канале «Комплексы городского хозяйства» до конца дня ожидается ливневый дождь, возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Власти просят москвичей не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.