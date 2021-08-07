Российский борец вольного стиля, теперь уже двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, с высокой вероятностью будет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр в Токио. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Ранее Садулаев завоевал в Токио золотую медаль в весовой категории до 97 кг. Церемония закрытия Олимпийских игр в Японии состоится завтра.