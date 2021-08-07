Власти Ирака приняли решение приостановить все пассажирские рейсы в Белоруссию

Это распространяется как на авиакомпанию «Иракские авиалинии», так и на других национальных перевозчиков. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов, путь которых в Европу начинался, в том числе, и с Ирака. Ранее власти Белоруссии в ответ на западные санкции перестали контролировать поток нелегальных мигрантов через свою территорию в страны Балтии. В результате только на литовской стороне задержано в 50 раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год.