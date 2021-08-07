Третьи сутки не удается локализовать лесной пожар в государственном природном заповеднике «Шайтан Тау» в Оренбургской области. Здесь, как передает «Интерфакс», отменены все туристические и экскурсионные программы. На ближайшие дни отменяется бронь всех домиков туристического комплекса, прекращена работа экологических троп. Ранее сообщалось, что лес в заповеднике загорелся 5 августа от удара молнии. Площадь возгорания охватывает 25 гектаров.
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