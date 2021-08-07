В Москве по подозрению в разбойном нападении задержан профессиональный боксер Арутюн Аветисян

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, нападение произошло 4 августа около одного из кафе на улице сталеваров. По версии следствия, спортсмен и его знакомые, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма денег, напали на него , отобрали деньги и скрылись. Возбуждено уголовное дело.