Смертность в Москве в июне превысила 16 400 человек. Это на 7200 больше, чем в июне 2019 года. Как отмечает Росстат, это максимальный прирост за месяц в столице с начала пандемии. До этого самым худшим месяцем считался декабрь 2020 года, когда в Москве умерли более 16,5 человек. Всего в России в июне этого года года умерли 185 600 человек, что на 48,5 тыс. больше, чем годом ранее. Мэрия Москвы ранее связала высокую смертность в июне с новым штаммом коронавируса дельта и аномальной жарой.

Независимый демограф Алексей Ракша считает критерий избыточной смертности на душу населения неподходящим для России из-за возрастной структуры населения. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Тот критерий, который предлагается, то есть количество избыточных смертей на душу населения, он обладает очень большим недостатком, он не учитывает особенности возрастной структуры населения. Дело в том, что в России население достаточно старое, то есть доля населения в возрасте 60+, 65+ достаточно большая по мировым меркам, выше среднемировой, потому что в России уже много-много десятилетий рождаемость низкая, ниже среднемировой намного» – считает Ракша.

Он настаивает, что избыточная смертность на душу населения должна сравниваться именно с нормальной смертностью. «У нас и нормальная смертность на душу населения высокая, не только потому что у нас продолжительность жизни относительная чуть ниже, чем в Европе и равна среднемировой, но и потому что население у нас намного старше среднемирового и лишь ненамного моложе, чем среднеевропейское» – уточнил демограф.

Ракша предлагает использовать для России другой критерий. «Этим критерием является процентное превышение избыточной смертности к, допустим, среднегодовой или к той смертности, которая должна была быть на протяжении этих уже 15 месяцев. И в таком случае Россия оказывается за пределами первой десятки, ну где-то в начале второй десятки из примерно сотни с лишним стран» – рассуждает демограф.

При этом он отмечает, что даже по этому критерию показатели России не очень хорошие. «Это все равно очень плохой показатель и впереди России нет ни одной европейской страны, кроме Албании и Северной Македонии, так что можете себе представить, насколько плохая ситуация в России. Но ситуация в разы хуже в Перу, Эквадоре, Боливии, Мексике, Колумбии. Также ситуация в разы хуже, чем в России в таких странах как ЮАР, Бразилия, Косово» – говорит Ракша.

Демограф обратил внимание на то, что в любом случае, обстановка с коронавирусом в стране тяжелая. «Но так или иначе ситуация в России очень плохая, и сейчас, в настоящий момент, судя по всему, она, наверное, практически самая плохая в мире. Потому что сейчас в России, видимо, избыточно каждый день умирает более трех тысяч человек и по абсолютному значению это точно первое место в мире, даже впереди Индонезии скорее всего. А в процентном отношении это первая тройка скорее всего. Ситуация медленно улучшается, но она очень плохая» – заключил А.Ракша.

«Би-би-си» отмечают, что Россия вышла на 1 место по смертности от коронавируса в расчёте на 1 миллион человек.