Дети отравились в поезде Мурманск-Адлер. 20 несовершеннолетних отправили в больницы. О случившемся – Ольга Кузнецова.

Признаки острой кишечной инфекции появились у детей, которые ехали поездом номер 225, в составе находились две организованные группы. У нескольких несовершеннолетних состояние ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация. Их направили в больницы Белореченска и Апшеронска, которые находятся в Краснодарском крае на пути следования поезда. Еще 15 детей также почувствовали недомогание, помощь им оказывали в дороге. Осмотр врача проходил непосредственно в вагонах, далее было выписано лечение, назначения делали в пути. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги Интерфаксу. По информации другого источника агентства всего плохо себя почувствовали около 40 детей. По факту отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи взяли пробы еды и воды, назначили необходимые экспертизы и допросили сопровождавших детей взрослых.

Сейчас Следственный комитет проводит изучение необходимых документов.