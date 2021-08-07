Российские синхронистки завоевали золото в групповом первенстве на Олимпийских Играх

Российские синхронистки в шестой раз подряд завоевали золото в групповом первенстве на Олимпийских Играх. Второе место заняла команда из Китая, третьими стали украинские синхронистки. Для синхронистки Светланы Ромашиной эта золотая олимпийская медаль стала седьмой в карьере. Ранее она завоевала золото в дуэтах.