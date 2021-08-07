Российские синхронистки завоевали золото в групповом первенстве на Олимпийских Играх

Российские синхронистки в шестой раз подряд завоевали золото в групповом первенстве на Олимпийских Играх. Второе место заняла команда из Китая, третьими стали украинские синхронистки. Для синхронистки Светланы Ромашиной эта золотая олимпийская медаль стала седьмой в карьере. Ранее она завоевала золото в дуэтах.
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+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
В чем я не согласен с украинским президентом? Почему Кремль называет народ Украины «братским», но подает на него в Страсбургский суд? Если украинский народ дружеский, а власть в Киеве плохая, как объяснить, что у наших соседей граждане на свободных выборах решают – какие лидеры им нужны, а у нас власть тихо объявила себя пожизненной?..