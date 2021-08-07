Южноафриканский город Брандфорт переименован в Винни Мандела в честь второй жены борца с апартеидом Нельсона Манделы. Как пишут местные СМИ, решение министра спорта искусства и культуры страны принято на основе закона, по которому географические названия должны отражать историю ЮАР и великих людей этой страны. В Брандфорте проживают немногим более 3 тысяч человек, город основан в 1866 году.