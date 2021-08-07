Власти Литвы готовы выплачивать нелегальным мигрантам по €300, если они согласятся вернуться на родину. В департаменте миграции при МВД республики обещают выдавать эту сумму в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз. В случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет.