20 детей, ехавших поездом Мурманск-Адлер госпитализированы в Кубани с подозрением на кишечную инфекцию. Как сообщили ТАСС в Северокавказской железной дороге, еще 15 детей, у которых отмечались симптомы, продолжили следование до пункта назначения. В поезде было организовано эстафетное медицинское наблюдение. Всего в составе было около 250 несовершеннолетних пассажиров. Причина заражения еще не установлена.