Третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутации ковид-19. Так считает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, распространяющийся сейчас по России штамм «Дельта» быстрее приводит к тяжёлому течению болезни. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что «Дельта-штамм» вытеснил классический вариант коронавируса и сейчас является доминирующим. Именно с его распространением связан летний подъем заболеваемости ковидом.