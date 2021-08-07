Президент всероссийской организации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова допустила свой уход с поста главного тренера национальной команды. Это заявление последовало за поражением Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Она завоевала лишь серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам. 0,150 балла. Российские спортсменки впервые с 96-го года не смогли победить в этом виде на Олимпийских играх. Сама Дина Аверина считает, что судьи ей занижали оценки. Раскритиковала судейство и Винер-Усманова. В интервью РИА Новости она назвала происходящее в художественной гимнастике на Играх в Токио «диверсией» и не исключила, что художественная гимнастика как олимпийский вид спорта «изживет себя» как вид спорта и может покинуть олимпийскую семью.
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