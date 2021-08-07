Огонь от лесных пожаров в Якутии приближается к нефтебазе и нескольким населенным пунктам. В регионе горят сотни тысяч гектаров леса.

Пожар угрожает якутскому поселку Сангар, это административный центр района, там живут свыше 3,5 тысячи человек. Кроме того, там находится нефтебаза «Саханефтегазсбыт», огонь подступил к ней вплотную, на расстояние полутора километров. Вокруг объекта проложили минерализованную полосу. В тушении принимают участие 80 человек, пригнали технику, с воздуха воду сбрасывает вертолет, вскоре к нему должен присоединиться самолет Ил-76. Лесные пожары также угрожают нескольким населенным пунктам. Жителей села Ытык-Кюель предупреждают о возможной эвакуации. Ранее людей вывезли из села Бяс-Кюёль. Там пострадали десятки домов. К тушению пожаров привлекают и военнослужащих. Ранее в соцсетях появились сообщения о гибели военных, но в оперативном штабе это назвали фейком. В Якутии из-за огня, охватившего более 800 тысяч гектаров, действует режим чрезвычайной ситуации.

Смог от лесных пожаров в регионе достиг Забайкалья, Красноярского края,а также ряда районов Казахстана