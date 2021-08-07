В России по данным Центра «Вектр один человек заразил коронавирусуом 1,5 тыс. других. Как рассказал ТАСС руководитель екатеринбургского филиала научного центра Александр Семенов, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в России. Регион, в котором это произошло, он не уточнил. Эксперт пояснил, что по статистике один пациент с ковидом при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек; при дельта-штамме — от пяти до шести человек; суперраспространитель — значительно больше среднего числа. Ранее Семенов сообщал, что доля суперраспространителей в некоторых регионах может достигать 80% и более. По его словам, речь идет о регионах, где люди пренебрегают масками и не соблюдают дистанцию.