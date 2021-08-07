Борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов принес сборной ОКР еще одну медаль. Он стал бронзовым призером в категории до 65 кг. Таким образом российские спортсмены на Олимпийских играх в Японии завоевали 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. В медальном зачете они на 5-м месте. Сама Аверина заметила, что судьи занижали оценку её выступления.

Команда подала протест на решение судей, но его отклонили. В свою очередь главный тренер России по художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила РИА Новости, что сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика как олимпийский вид спорта себя изживает. В свою очередь главный тренер России по художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила РИА Новости, что сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика как олимпийский вид спорта себя изживает.