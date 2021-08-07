Посольство США в Кабуле призывает соотечественников немедленно покинуть Афганистан. Американцам рекомендуют воспользоваться доступными коммерческими рейсами, поскольку возможности посольства по оказанию помощи своим гражданам в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле. Именно так говорится в обращении на сайте дипмиссии. При этом посольство обещает предоставить ссуду на репатриацию тем гражданам США, которые не могут позволить себе приобрести билет в Соединенные Штаты. В случае официального эвакуационного рейса посольство выступит с особым уведомлением.