Администрация Байдена, как ожидается объявит о новых санкциях в отношении Белоруссии в ближайший понедельник. По сведениям CNN заявление на этот счет будет приурочено к годовщине президентских выборов в республике и началу беспрецедентно массовых протестов против объявления Александра Лукашенко их победителем. Оппозиция, по мнению которой выборы выиграла Светлана Тихановская, заявила о фальсификации результатов.