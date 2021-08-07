Дым от природных пожаров в Якутии дошел до центральной части Иркутской области. По данным МЧС России сильное задымление наблюдается в 417 населенных пунктах. Иркутское управление гидрометеорологии утверждает, что превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Между тем в администрации региона предупреждают, что чрезвычайный класс пожарной опасности сложился в 12-ти районах области.