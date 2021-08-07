В одной из квартир пятиэтажного восьмиподъездного доме в Новом Уренгое взорвался бытовой газ. Как передает ИФ, треснула одна из стен здания, начался пожар. Проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, пострадал один человек. К этому часу пожар уже потушен на площади 50 квадратных метров.